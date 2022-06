Spezia, calendario amichevoli estive 2022: il programma e gli orari di tutte le partite (Di giovedì 23 giugno 2022) Con l’euforia per la sentenza Tas che sblocca il mercato e la curiosità di vedere all’opera Luca Gotti, lo Spezia torna in Val Gardena per il ritiro estivo, dopo le positive esperienze della stagione 2011/2012 e 2015/2016. Le Aquile prepareranno dal 4 al 22 luglio la nuova stagione sugli oltre 1.300 metri di altitudine, presso la cittadina dolomitica di Santa Cristina Valgardena. Aspettando i primi colpi di mercato, lo Spezia si prepara per cercare un’altra salvezza capolavoro. programma amichevoli Domenica 10 luglio orario da definire, Spezia-FC Gherdeina Sabato 16 luglio orario da definire, Spezia-Bochum Domenica 17 luglio orario da definire, Spezia-ASV Stegen Giovedì 21 luglio orario da definire, ... Leggi su sportface (Di giovedì 23 giugno 2022) Con l’euforia per la sentenza Tas che sblocca il mercato e la curiosità di vedere all’opera Luca Gotti, lotorna in Val Gardena per il ritiro estivo, dopo le positive esperienze della stagione 2011/2012 e 2015/2016. Le Aquile prepareranno dal 4 al 22 luglio la nuova stagione sugli oltre 1.300 metri di altitudine, presso la cittadina dolomitica di Santa Cristina Valgardena. Aspettando i primi colpi di mercato, losi prepara per cercare un’altra salvezza capolavoro.Domenica 10 luglioo da definire,-FC Gherdeina Sabato 16 luglioo da definire,-Bochum Domenica 17 luglioo da definire,-ASV Stegen Giovedì 21 luglioo da definire, ...

Pubblicità

infoitsport : Calendario serie A, per lo Spezia le big potrebbero arrivare negli infrasettimanali - OkayRogerOver : Bologna Cagliari Empoli Fiorentina Genoa Hellas Verona Inter Milan ???? ???? ?? Juventus Salernitana Sampdoria Sassuo… - Sabatinobenedu1 : Predicò il calendario di serie a del napoli prime dieci partite 1 napoli Lecce 2udinese napoli 3 napoli atalanta… - Spezia_1906 : ??4? amichevoli in calendario per lo #Spezia ?? ?? dettagli e avversarie??nel ritiro #Trentino?? - zazoomblog : Spezia calendario amichevoli estive 2022: il programma e gli orari di tutte le partite - #Spezia #calendario… -