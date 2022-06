Spaccio di droga | tre minori arrestati nel Napoletano

(Di giovedì 23 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoTorre Annunziata – Una banda di minorenni dedita allodi. È quella scoperta e smantellata a Torre Annunziata (Napoli) dai carabinieri della locale compagnia che hanno dato esecuzione a un’ordinanza di applicazione di misure cautelari personali, emessa dal tribunale per i minorenni di Napoli-Ufficio Gip su richiesta della Procura per i, nei confronti di tre indagati, gravemente indiziati in concorso dicontinuato di sostanze stupefacenti. Tutto è scaturita dagli approfondimenti svolti a seguito di alcuni tentativi di rapina di auto consumati lo scorso settembre nella vicina Trecase, e del relativo provvedimento cautelare, richiesto e ottenuto nel successivo novembre, a carico di uno dei tre destinatari del provvedimento, il quale, come poi emerso, sarebbe ...

Pubblicità

SkyTG24 : Torre Annunziata, scoperto giro di spaccio di droga: coinvolti 3 minorenni - Torrechannelit : Trecase – Spaccio di droga, fermati tre minorenni - puntomagazine : Spaccio di droga. Collocati in comunità tre indagati minorenni. Uno di loro coinvolto in alcuni tentativi di rapine… - FalcionelliFede : RT @Viminale: #Antidroga, report 2022 della #DCSA. #Lamorgese: “Fondamentale contrastare lo spaccio di #droga anche nelle piazze virtuali p… - poliziadistato : RT @Viminale: #Antidroga, report 2022 della #DCSA. #Lamorgese: “Fondamentale contrastare lo spaccio di #droga anche nelle piazze virtuali p… -

La Nuova Sardegna

R., 46enne napoletano , è stato arrestato perdi sostanza stupefacente, mentre l'acquirente è stato sanzionato amministrativamente per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale.di Avola hanno arrestato un giovane di 26 anni, già conosciuto alle forze di polizia, per detenzione ai fini didi sostanza stupefacente. L'attività d'indagine effettuata nella nota piazza di ... Nuoro, detenzione e spaccio di droga: 5 imputati assolti dopo 12 anni Trecase. Avevano messo in piedi un giro di spaccio di marijuana tra minorenni: tre sono stati arrestati stamane.L’attento esame del copertone ha fatto scoprire che al suo interno erano celati 20 sacchetti contenenti 620 ovuli di cocaina ed eroina pronti per lo spaccio per un peso complessivo di 7.255 kg lordi ...