Siccità, sul Po barche in secca e ruspe in azione per dragare il fiume: il video dal Pavese (Di giovedì 23 giugno 2022) barche in secca e ruspe in azione per dragare il fondale nei pressi del Ponte della Becca, alla confluenza tra Po e Ticino, in provincia di Pavia. La portata dei fiumi è ai minimi storici, con l'acqua che si ritira sempre di più a causa delle alte temperature e della scarsità di precipitazioni. Compromessa la navigazione, con il rischio di rimanere incagliati a causa del fondale basso. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

