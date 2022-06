Segre, mia eredità morale, non parlare di odio, ma di amore (Di giovedì 23 giugno 2022) "E' una spirale continua dell'odio sui social e sul web, qualunque cosa parla in vita all'odio ed è per questo che con grande entusiasmo, con una piccola mente e un grande cuore sono molto molto ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 23 giugno 2022) "E' una spirale continua dell'sui social e sul web, qualunque cosa parla in vita all'ed è per questo che con grande entusiasmo, con una piccola mente e un grande cuore sono molto molto ...

Pubblicità

nuova_venezia : Razzismo, Liliana Segre: “Mia eredità morale è parlare d’amore e non di vendetta” - mattinodipadova : Razzismo, Liliana Segre: “Mia eredità morale è parlare d’amore e non di vendetta” - il_piccolo : Razzismo, Liliana Segre: “Mia eredità morale è parlare d’amore e non di vendetta” - messveneto : Razzismo, Liliana Segre: “Mia eredità morale è parlare d’amore e non di vendetta”: La senatrice a vita al Senato pa… - CorriereAlpi : Razzismo, Liliana Segre: “Mia eredità morale è parlare d’amore e non di vendetta” -