Open access publisher Hindawi makes detailed publishing metrics publicly available (Di giovedì 23 giugno 2022) LONDON, June 23, 2022 /PRNewswire/



Hindawi Limited announces the launch of new journal reports, which provide unprecedented detail about the underlying services of Hindawi's journals. Hindawi's journal reports showcase a wide range of publishing metrics, from submission through peer review and discovery – providing greater than ever insight into the performance and makeup of their journals. The reports were created in partnership with DataSalon and are publicly available through Hindawi.com from each journal's main page by following the "see full report" link underneath the journal metrics. See an example here: https://www.Hindawi.com/journals/omcl/journal-report/ This first phase of the new journal reports gives ...

