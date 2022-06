Madrid si blinda per la Nato, 'difficile muoversi in città' (Di giovedì 23 giugno 2022) Madrid si prepara ad accogliere la settimana prossima il vertice della Nato, in programma i giorni 29 e 30 giugno: una circostanza in cui la città si blinderà per accogliere 44 delegazioni ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 23 giugno 2022)si prepara ad accogliere la settimana prossima il vertice della, in programma i giorni 29 e 30 giugno: una circostanza in cui lasi blinderà per accogliere 44 delegazioni ...

