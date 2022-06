Lo chef è Sereno

Leggi su linkiesta

(Di giovedì 23 giugno 2022) Raffaele Lenzi è un giovanecaparbio e metodico, che ha messo nella sua cucina tanta dedizione e tanta sensibilità, e sta cercando di fare la differenza in un luogo magico sul lago di Como. La sua cucina elegante, pulitissima, raffinata si sposa alla perfezione con le linee morbide e minimali di Patricia Urquiola, architetto e designer che ha rimesso a nuovo l’hotel Ile lo ha trasformato in uno dei paradisi di questa sponda comasca. È quell’eleganza che non stupisce ma accoglie, quella raffinata e sottile linea che separa il bello dal lusso. No, questo non è un hotel per tutti, perché i costi sono importanti. Ma si può comunque godere della meraviglia di questo luogo appoggiato sull’acqua e ricco di vegetazione curatissima scegliendo di cenare o pranzare qui, nel regno di Lenzi. Tavoli di marmo, sedie avvolgenti, cucina a vista inquadrata ...