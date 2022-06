Letta sulla scelta di Di Maio: «La scissione del M5S non ha indebolito il governo». Salvini: «Triste chi cambia partito» (Di giovedì 23 giugno 2022) «Il governo ha dimostrato di essere molto forte e il voto largo quasi unanime che il Parlamento ha dato ieri al governo è un segno di rafforzamento, a dimostrazione che la scissione non ha indebolito il governo, anzi, è più forte. Positivo per il nostro Paese di essere dentro una partita geopolitica che ci interessa con un governo forte». Lo ha detto il segretario del Pd Enrico Letta al suo arrivo al prevertice dei socialisti europei, riferendosi al voto del 22 giugno con cui il Senato aveva fatto passare compatto la risoluzione di maggioranza sulle armi in Ucraina. Lo stesso giorno il ministro degli Esteri Luigi Di Maio aveva rassegnato le dimissioni dal Movimento 5 Stelle, provocando la scissione del partito e ... Leggi su open.online (Di giovedì 23 giugno 2022) «Ilha dimostrato di essere molto forte e il voto largo quasi unanime che il Parlamento ha dato ieri alè un segno di rafforzamento, a dimostrazione che lanon hail, anzi, è più forte. Positivo per il nostro Paese di essere dentro una partita geopolitica che ci interessa con unforte». Lo ha detto il segretario del Pd Enricoal suo arrivo al prevertice dei socialisti europei, riferendosi al voto del 22 giugno con cui il Senato aveva fatto passare compatto la risoluzione di maggioranza sulle armi in Ucraina. Lo stesso giorno il ministro degli Esteri Luigi Diaveva rassegnato le dimissioni dal Movimento 5 Stelle, provocando ladele ...

