La festa di compleanno di Lulù diventa un caso, Clarissa sbotta ed interviene pure il manager (Di giovedì 23 giugno 2022) Lulù Selassié qualche giorno fa ha soffiato 24 candeline ed il compleanno privato per gli amici più stretti ha fatto scatenare il panico fra Giacomo Urtis e Selvaggia Roma. Anche la seconda festa, quella ufficiale, ha però fatto molto parlare. Secondo quanto riportato da ThePipol il compleanno della fatina sarebbe stato "un flop" perché "non si è presentato quasi nessuno"; nel dettaglio "dei cinquanta invitati previsti, fra i quali anche diversi ex gieffini, se ne sono visti ben pochi". Parpiglia, sempre su ThePipol, ha poi aggiunto: "I fotografi vagavano nel vuoto ed il sontuoso catering non è stato toccato". Ed ancora "grandissimo imbarazzo da parte dell'Hotel che ha ospitato gratuitamente per tre giorni le sorelle concedendo loro ogni tipo di extra, come rilassanti spa e golosi room ..."

StraNotizie : La festa di compleanno di Lulù diventa un caso, Clarissa sbotta ed interviene pure il manager - BITCHYFit : La festa di compleanno di Lulù diventa un caso, Clarissa sbotta ed interviene pure il manager - sara_gerardina : RT @imBarbietchy: Io mega trigger per quell? con i genitori che non l? festeggiavano manco al compleanno: io festeggio letteralmente ogni c… - Sara_CDA78 : @MarisaSimi5 @AnitaRus3 @Deangaia1 @ozgecangurel No ma siete davvero paranoiche...è lei, chi deve essere? Nella fot… - Strangerclubof1 : #EveEp8 sobrissima alla festa di compleanno -