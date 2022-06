Johnson: «Non cedere a una cattiva pace per stanchezza. Sarebbe un disastro per l’Occidente» (Di giovedì 23 giugno 2022) Non cedere a una cattiva pace per stanchezza. È questo il monito e la determinazione di Boris Johnson alla vigilia di G7 e vertice Nato: “Certo i costi dell’energia e inflazione hanno un impatto sulla fermezza delle persone. Ma questa per i nostri valori è una battaglia vitale“. Johnson: dobbiamo evitare il disastro di una cattiva pace “Il futuro del mondo – aggiunge in una lunga intervista al Corriere della Sera – dipende dal mantenere una forte, robusta posizione sull’Ucraina. Dobbiamo lavorare insieme per evitare un disastro. Ossia una cattiva pace in Ucraina. Costringere gli ucraini ad accettare termini che dovrebbero essere un anatema per gli europei”. Recuperare lo status quo ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 23 giugno 2022) Nona unaper. È questo il monito e la determinazione di Borisalla vigilia di G7 e vertice Nato: “Certo i costi dell’energia e inflazione hanno un impatto sulla fermezza delle persone. Ma questa per i nostri valori è una battaglia vitale“.: dobbiamo evitare ildi una“Il futuro del mondo – aggiunge in una lunga intervista al Corriere della Sera – dipende dal mantenere una forte, robusta posizione sull’Ucraina. Dobbiamo lavorare insieme per evitare un. Ossia unain Ucraina. Costringere gli ucraini ad accettare termini che dovrebbero essere un anatema per gli europei”. Recuperare lo status quo ...

