Il passaggio di Paulo Dybala all'Inter va in stallo dopo la firma di Lukaku (Di giovedì 23 giugno 2022) 2022-06-22 23:47:22 Il web non parla d'altro: Mentre Chelsea, Inter e Romelu Lukaku hanno apparentemente beneficiato del ritorno del belga in Italia in prestito, Paulo Dybala apparentemente no, con la proposta di trasferimento dell'argentino a San Siro ora minacciata di collasso. Lukaku sta tornando all'Inter meno di 12 mesi dopo essere partito per un trasferimento di denaro al Chelsea, e trascorrerà almeno la prossima stagione in Italia mentre cerca di riscoprire il suo tocco da gol e il divertimento per il gioco, entrambi era evidentemente scomparso a Stamford Bridge. Romelu Lukaku dal Chelsea all'Inter, dettagli affare #CFC #Inter 8 milioni di euro di canone di prestito garantito. 4 milioni di euro di maggiorazioni legate alle esibizioni.

