Gli influencer creati dagli algoritmi hanno milioni di follower (Di giovedì 23 giugno 2022) Con il metaverso la figura dell’influencer virtuali sarà sempre più diffusa. Al pari di quelli in carne e ossa, possono migliorare la vita delle persone o peggiorarla. Ma sorvegliare sulla loro condotta resta un compito umano. Leggi Leggi su internazionale (Di giovedì 23 giugno 2022) Con il metaverso la figura dell’virtuali sarà sempre più diffusa. Al pari di quelli in carne e ossa, possono migliorare la vita delle persone o peggiorarla. Ma sorvegliare sulla loro condotta resta un compito umano. Leggi

