Fate attenzione al noleggio dell’auto in vacanza: potrebbe costarvi tantissimo (Di giovedì 23 giugno 2022) Affittare un’auto nei mesi estivi e nelle principali località turistiche d’Italia ha un costo incredibile. Si parla di un rincaro di oltre il 60%. Quanto costa noleggiare un auto nella vostra destinazione di vacanza? Tanto. E non dipende particolarmente dal luogo, anzi. Si tratta di un rincaro notevole di tutto il comparto. Diverse riviste di L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di giovedì 23 giugno 2022) Affittare un’auto nei mesi estivi e nelle principali località turistiche d’Italia ha un costo incredibile. Si parla di un rincaro di oltre il 60%. Quanto costa noleggiare un auto nella vostra destinazione di? Tanto. E non dipende particolarmente dal luogo, anzi. Si tratta di un rincaro notevole di tutto il comparto. Diverse riviste di L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Pubblicità

OnTheTurning : RT @King1Brutal: Lezione di stampatello numero 2: 50 sfumature di Kitemmurt. (ATTENZIONE: tenete il volume basso se avete le cuffie e fate… - messiesttom : RT @psychobizzle: ??SCAMMER?? Fate attenzione, questa persona dice di aver a disposizione dei biglietti sia per Torino sia per Lisbona per… - sciantokescia : RT @AurelioElios55: State lontani da chi non s’incazza mai, non ha mai l’ansia, non sbaglia mai, non si emoziona per niente, non ha nessuna… - AurelioElios55 : State lontani da chi non s’incazza mai, non ha mai l’ansia, non sbaglia mai, non si emoziona per niente, non ha nes… - Karencorallo : RT @BarbaraDeange1: L'ossessione dei jeru dice la tizia l'ha portata a far salire i suoi follower da 1700 a 7000 ...#jeru fate attenzione… -