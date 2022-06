“È sparita”. Soleil Sorge, si scopre tutto: c’è di mezzo l’altra del GF Vip (Di giovedì 23 giugno 2022) Soleil Sorge via dai social. Potrebbe sembrare un controsenso per una che di mestiere fa l’influencer. Ma è proprio la decisione, estrema, che l’ex gieffina ha preso in questi giorni. E c’è una motivazione ben precisa. Dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip che ne ha accresciuto la popolarità Soleil è entrata sia nel cast de La Pupa e il Secchione Show sia all’Isola dei Famosi. In seguito ci sono stati dei botta e risposta con Alex Belli. Ma ora Soleil Sorge torna a far parlare di sè per una scelta radicale. È stata lei stessa a rivelarlo indirettamente condividendo lo screen di un articolo in cui leggiamo: “Una pausa dai social (anche di pochi giorni) rende più felici e meno ansiosi: lo conferma uno studio”. Un messaggio che ha colpito molto i follower. Ora si è capito il ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 23 giugno 2022)via dai social. Potrebbe sembrare un controsenso per una che di mestiere fa l’influencer. Ma è proprio la decisione, estrema, che l’ex gieffina ha preso in questi giorni. E c’è una motivazione ben precisa. Dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip che ne ha accresciuto la popolaritàè entrata sia nel cast de La Pupa e il Secchione Show sia all’Isola dei Famosi. In seguito ci sono stati dei botta e risposta con Alex Belli. Ma oratorna a far parlare di sè per una scelta radicale. È stata lei stessa a rivelarlo indirettamente condividendo lo screen di un articolo in cui leggiamo: “Una pausa dai social (anche di pochi giorni) rende più felici e meno ansiosi: lo conferma uno studio”. Un messaggio che ha colpito molto i follower. Ora si è capito il ...

