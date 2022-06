Cosa mettere nella borsa del mare? (Di giovedì 23 giugno 2022) Abbiamo già affrontato la tematica del “Cosa portare in valigia” (se vuoi leggere l’articolo clicca qui), adesso affronteremo un altro quesito: “Cosa portare a mare?” Penso che almeno una volta sia capitato a tutti di dimenticare qualCosa, quindi cerchiamo di ricapitolare sulle cose essenziali. Prima di tutto senza una borsa non si va da nessuna Il Blog di Giò. Leggi su ilblogdigio (Di giovedì 23 giugno 2022) Abbiamo già affrontato la tematica del “portare in valigia” (se vuoi leggere l’articolo clicca qui), adesso affronteremo un altro quesito: “portare a?” Penso che almeno una volta sia capitato a tutti di dimenticare qual, quindi cerchiamo di ricapitolare sulle cose essenziali. Prima di tutto senza unanon si va da nessuna Il Blog di Giò.

Pubblicità

TgLa7 : A @OmnibusLa7 @CarloCalenda su #DiMaio: 'Ha chiesto uscita dall'euro, ha avvelenato il dibattito, ha chiesto di met… - RobertoBurioni : Questa è una cosa gravissima. Il governo dovrebbe mettere mano immediatamente a questa inaccettabile situazione: co… - lorepregliasco : @CarloCalenda Come ti dicevo in privato, ogni aggregazione e elaborazione è discutibile, ci mancherebbe. Purtroppo… - _foolsvgold_ : 3. prego di non mettere più in discussione il mio pensiero o il mio rapporto con harry riducendolo ad una ship o co… - mywolf8_ : @Messalina4U È un bellissimi twitt Cerchiamo la stessa cosa ???? ti vuoi mettere insieme a me a Messalina.?? -