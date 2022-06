Cosa merita chi sevizia un animale (Di giovedì 23 giugno 2022) Il Tribunale di Pistoia ha condannato a 18 mesi di reclusione un uomo di 32 anni che nel 2015, nella cittadina di Pescia, si accanì su una femmina di cane dal nome Pilù. Le sevizie furono filmate e il video postato sui social. La cagnolina, oltre tutto, dopo le sevizie era in fin di vita e morì di lì a poco. Personalmente sono convinto che chi, poco o molto, sevizia gli animali debba essere perseguito e condannato. Anche condannato a pagare le spese del tutto. Se poi ha seviziato il cane di un'altra persona, deve anche risarcire la medesima. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 23 giugno 2022) Il Tribunale di Pistoia ha condannato a 18 mesi di reclusione un uomo di 32 anni che nel 2015, nella cittadina di Pescia, si accanì su una femmina di cane dal nome Pilù. Le sevizie furono filmate e il video postato sui social. La cagnolina, oltre tutto, dopo le sevizie era in fin di vita e morì di lì a poco. Personalmente sono convinto che chi, poco o molto,gli animali debba essere perseguito e condannato. Anche condannato a pagare le spese del tutto. Se poi hato il cane di un'altra persona, deve anche risarcire la medesima.

