(Di giovedì 23 giugno 2022) Assessori e consiglieri di Torino, Milano, Bologna, Roma, Napoli e Bari lanciano un coordinamento e un manifesto per politiche innovative sugli stupefacenti. Tra le proposte, il Consiglio della notte per gestire la movida

giusmo1 : Cannabis e droghe: nasce la Rete delle città antiproibizioniste - worldcannanews1 : RT @repubblica: Cannabis e droghe: da Milano a Bari nasce la Rete delle citta' antiproibizioniste - repubblica : Cannabis e droghe: da Milano a Bari nasce la Rete delle citta' antiproibizioniste - FraMisterfra : RT @giusmo1: Cannabis e droghe: nasce la Rete delle città antiproibizioniste - foyli : RT @giusmo1: Cannabis e droghe: nasce la Rete delle città antiproibizioniste -

la Repubblica

Si chiama "Rete delle città italiane per una politica innovativa sulle", nasce oggi e ha già una sua "Costituzione", una Carta di tre pagine che è al tempo stesso ...ACCEDI Leggi anche, ...Tra le cose senza dubbio positive, emerge il calo dell'uso delle siringhe e del consumo di... infatti, hanno fatto uso di cocaina (94,8%), accompagnata però molto spesso dalla(89%) e ... Cannabis e droghe: nasce la Rete delle città antiproibizioniste Assessori e consiglieri di Torino, Milano, Bologna, Roma, Napoli e Bari lanciano un coordinamento e un manifesto per politiche innovative sugli stupefacenti.Droga a fiumi sulla città di Napoli e più in generale sull’intera regione. In vista della Giornata mondiale contro gli stupefacenti - in programma il 26 giugno - San Patrignano ...