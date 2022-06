Calciomercato Milan – Pedullà: “Zaniolo? Ai rossoneri serve budget” (Di giovedì 23 giugno 2022) Alfredo Pedullà ha fatto il punto sul futuro di Nicolò Zaniolo, calciatore della Roma, che piace a Milan, Tottenham e Juventus Leggi su pianetamilan (Di giovedì 23 giugno 2022) Alfredoha fatto il punto sul futuro di Nicolò, calciatore della Roma, che piace a, Tottenham e Juventus

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato #Milan: definiti i dettagli per il riscatto di #Florenzi dalla #ASRoma - DiMarzio : #Calciomercato | #Lecce in chiusura per il prestito di #Colombo dal #Milan - DiMarzio : . @acmilan, previsto per lunedì prossimo l’arrivo di #Origi - sportli26181512 : Di Marzio: 'Il Milan vuole tenere vive le operazioni per Botman, Sanches e De Ketelaere': Intervenuto negli studi d… - calciomercato_m : MERCATO - Milan su Douglas Luiz, incontro con gli agenti italiani del calciatore -