Calciomercato Juve: incontro per Cambiaso, Dragusin nella trattativa? (Di giovedì 23 giugno 2022) Il difensore rumeno potrebbe interessare al Genoa Oggi è il giorno dell’incontro tra la Juventus e il Genoa provare a chiudere l’affare Cambiaso. A riportare la notizia di mercato è Alfredo Pedullà. La Juve vuole anticipare l’Inter (che resta alla finestra) recapitando un’offerta da 3 milioni più bonus per l’esterno classe 2000 che ha il contratto in scadenza tra un anno. Non è escluso che il giovane centrale Dragusin possa rientrare nell’affare. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 23 giugno 2022) Il difensore rumeno potrebbe interessare al Genoa Oggi è il giorno dell’tra lantus e il Genoa provare a chiudere l’affare. A riportare la notizia di mercato è Alfredo Pedullà. Lavuole anticipare l’Inter (che resta alla finestra) recapitando un’offerta da 3 milioni più bonus per l’esterno classe 2000 che ha il contratto in scadenza tra un anno. Non è escluso che il giovane centralepossa rientrare nell’affare. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

GiovaAlbanese : Rafaela #Pimenta operativa nella sede milanese di #Juventus: incontro con #Cherubini per lavorare sul ritorno di… - Gazzetta_it : Juve-Pimenta, oggi incontro decisivo. Da Pogba a De Ligt, ecco i nomi sul tavolo - cmdotcom : #Paredes, retroscena sul contratto: la #Juve tratta con il #Psg, il futuro è cambiato in 20 giorni - lucsazzo : Accostano di tutto e di più al #Barcelona che non riesce nemmeno a far firmare #Kessie e #Christiansen per i debiti… - Gazzetta_it : Juve-Pimenta, incontro finito: per Pogba avanti tutta, gli altri affari sul tavolo #calciomercato -