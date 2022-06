Calciomercato Cagliari: biennale pronto per Nicolas Viola dal Bologna (Di giovedì 23 giugno 2022) Calciomercato Cagliari: Nicolas Viola arriva dal Bologna. Per lui è pronto un biennale: ottimo colpo in vista della prossima stagione Il Cagliari è attivo soprattutto per quanto riguarda il mercato in uscita senza rinunciare alle eventuali opportunità in entrata. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà ci sarebbe una svolta per quanto riguarda l’approdo di Nicolas Viola in rossoblú. Per lui sarebbe pronto un contratto biennale. Il centrocampista avrebbe detto si con entusiasmo alla proposta dei sardi. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 23 giugno 2022)arriva dal. Per lui èun: ottimo colpo in vista della prossima stagione Ilè attivo soprattutto per quanto riguarda il mercato in uscita senza rinunciare alle eventuali opportunità in entrata. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà ci sarebbe una svolta per quanto riguarda l’approdo diin rossoblú. Per lui sarebbeun contratto. Il centrocampista avrebbe detto si con entusiasmo alla proposta dei sardi. L'articolo proviene da Calcio News 24.

