Pubblicità

stanzaselvaggia : Gli effetti del salone del mobile sull’economia a Milano: venduti 100 000000 tamponi e un’impennata di Covid che la Borsa se la sogna. - fisco24_info : Borsa: Milano chiude in calo con banche e tonfo Saipem: Spread in rialzo a 194,6 punti. In controtendenza Amplifon - lillydessi : Meno di trenta minuti da Milano per visitare la piccola Versailles italiana, come viene chiamato questo gi ... - Pr… - infoiteconomia : Borsa Milano oggi, Piazza Affari chiude debole - infoiteconomia : Borsa: Europa fiacca con petrolio, Milano contiene calo -

Giornata "no" per laitaliana, in flessione dello 0,80% sul FTSE MIB ; sulla stessa linea, vendite diffuse sul FTSE Italia All - Share , che chiude la giornata a 23.828 punti. Il controvalore ...Seduta in calo per(Ftse Mib - 0,80% a 21.615 punti) così come per le Borse europee con l'euro debole e il manifatturiero tedesco sceso ai minimi da 23 mesi. Giornata difficile, soprattutto, per Saipem ( - 8%) ...Sono inclusi nella promozione, come aeroporti di partenza, Milano Bergamo, Ciampino, Cagliari, Pisa, Napoli, Torino, Perugia, Lamezia Terme, Torino, Bologna, Treviso, Bari e molti altri. Per voli dal ...(Reuters) - I principali indici di Wall Street sono in rialzo, con gli investitori che si rivolgono ai beni di consumo e alle società healthcare per mitigare i rischi di recessione economica. Dopo il ...