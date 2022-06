Bonus 200 euro anche con lo stipendio di giugno. Ecco per chi (Di giovedì 23 giugno 2022) Ciò deve avvenire in presenza di rapporti come il part time ciclico o quando, nel Ccnl, un’apposita clausola prevede lo slittamento del pagamento della retribuzione al mese successivo Leggi su ilsole24ore (Di giovedì 23 giugno 2022) Ciò deve avvenire in presenza di rapporti come il part time ciclico o quando, nel Ccnl, un’apposita clausola prevede lo slittamento del pagamento della retribuzione al mese successivo

Pubblicità

fattoquotidiano : LA FRASE DEL GIORNO Il decreto Aiuti del governo Draghi è scritto male, così 180 mila braccianti agricoli rischiano… - fattoquotidiano : Brutte notizie sul fronte del bonus 200 che da luglio verrà erogato a 31,5 milioni di italiani con redditi inferior… - DjOro : @INPS_it possibile che ancora non si sa nulla per richiedere bonus 200 euro per i Cococo siamo a fine giugno e sul… - fisco24_info : Bonus 200 euro anche con lo stipendio di giugno. Ecco per chi: Ciò deve avvenire in presenza di rapporti come il pa… - scc68samu : RT @lameduck1960: Vi do una notizia. I lavoratori del privato che sono stati sospesi senza stipendio nei primi quattro mesi del 2022 NON ha… -