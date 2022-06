“Assassini, criminali”. Caos alla Camera, deputati senza parole (Di giovedì 23 giugno 2022) Può succedere davvero di tutto quando c’è di mezzo la politica. Trai deputati di Alternativa che al termine delle comunicazioni del presidente del consiglio Mario Draghi hanno protestato alzandosi in piedi e recandosi verso i banchi del governo con alcuni cartelli, che recavano frasi del tipo ‘Stop invio armi’, c’era anche lei Sara Cunial. La deputata ha poi spiegato sui suoi canali social cosa ha urlato contro il ministro degli Affari Esteri Di Maio e il premier. (continua a leggere dopo le foto) leggi anche l’articolo —> Mario Draghi, il terribile sospetto: “Sta liquidando il nostro Paese” Non si trattava di una semplice richiesta di fermare l’invio di armi all’Ucraina. Recava la scritta: “Assassini criminali”. Insomma, dopo aver detto che Draghi cerca rifugio all’estero e che lo stanno cercando, Sara Cunial torna ad attaccare ... Leggi su tvzap (Di giovedì 23 giugno 2022) Può succedere davvero di tutto quando c’è di mezzo la politica. Traidi Alternativa che al termine delle comunicazioni del presidente del consiglio Mario Draghi hanno protestato alzandosi in piedi e recandosi verso i banchi del governo con alcuni cartelli, che recavano frasi del tipo ‘Stop invio armi’, c’era anche lei Sara Cunial. La deputata ha poi spiegato sui suoi canali social cosa ha urlato contro il ministro degli Affari Esteri Di Maio e il premier. (continua a leggere dopo le foto) leggi anche l’articolo —> Mario Draghi, il terribile sospetto: “Sta liquidando il nostro Paese” Non si trattava di una semplice richiesta di fermare l’invio di armi all’Ucraina. Recava la scritta: “”. Insomma, dopo aver detto che Draghi cerca rifugio all’estero e che lo stanno cercando, Sara Cunial torna ad attaccare ...

