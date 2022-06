Ambrosino | “Mertens un maestro | con Osimhen starei benissimo”

Leggi su napolipiu

(Di giovedì 23 giugno 2022) Giuseppeattaccante del Napoli e della Nazionale italiana Under 19 è stato intervistato da Il Mattino. Il giocatore ha siglato il suo primo gol con l’Italia agli Europei Under 19 durante la partita con la Slovacchia, un bolide di sinistro da attaccante vero.: Napoli nel futuro Per arrivare in Nazionale maggiore quanto le può essere utile la gavetta nel Napoli? “Tantissimo. Perché il Napoli è una grande squadra in lotta per le prime posizioni. Allenarmi con i più grandi è una palestra: non smetto mai di imparare“. Da chi è che prova a rubare sempre qualcosa? “Driesè stato per me un grande punto di riferimento e fonte di ispirazione. Anche se da bambino il mio idolo era Ibra“. Dove si vede in campo? “Ovviamente in attacco, la posizione importa poco. In coppia conpotremmo trovarci ...