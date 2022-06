Alessia Marcuzzi tornerà nella prima serata di Rai2: cosa si sa (Di giovedì 23 giugno 2022) Da qualche tempo si vocifera di un possibile ritorno di Alessia Marcuzzi in Rai e dopo le prime indiscrezioni è arrivata anche la conferma dal portale online TvBlog. Dopo che già Dagospia aveva spifferato qualcosa in merito a un ritorno della presentatrice nella televisione di stato, oggi ci sono più informazioni anche in merito al programma che andrà a condurre in prima serata su Rai 2. Alessia Marcuzzi pronta a tornare in Rai All'incirca un anno fa, Alessia Marcuzzi ha detto addio a Mediaset e da quel momento si sono susseguite tantissime voci in merito a un suo possibile ritorno in televisione. Fino ad oggi, però, non ci sono state possibilità concrete e per questo la nota conduttrice è rimasta lontana dal ... Leggi su tvpertutti (Di giovedì 23 giugno 2022) Da qualche tempo si vocifera di un possibile ritorno diin Rai e dopo le prime indiscrezioni è arrivata anche la conferma dal portale online TvBlog. Dopo che già Dagospia aveva spifferato qualin merito a un ritorno della presentatricetelevisione di stato, oggi ci sono più informazioni anche in merito al programma che andrà a condurre insu Rai 2.pronta a tornare in Rai All'incirca un anno fa,ha detto addio a Mediaset e da quel momento si sono susseguite tantissime voci in merito a un suo possibile ritorno in televisione. Fino ad oggi, però, non ci sono state possibilità concrete e per questo la nota conduttrice è rimasta lontana dal ...

