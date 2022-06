Un centro all’altezza di Draghi Il commento di Bonanni

Leggi su formiche

(Di mercoledì 22 giugno 2022) Con l’avvento di Mario, le impalcature della politica italiana, soprattutto del populismo e dei loro alleati, hanno subito cedimenti che fanno preludere a cambiamenti molto profondi nei prossimi tempi. Al cospetto di temi di grande portata come la pandemia, le nuove prospettive della Unione Europea, la gestione del Pnrr, l’invasione russa in Ucraina e la ostilità dichiarata all’Occidente, gran parte delle leadership di queste famiglie politiche, che sembravano ormai dominare la vita politica italiana, si sono sgretolate, sgonfiate, divise. Il piccolo cabotaggio della distribuzione dei denari pubblici, i polveroni divisivi su falsi problemi, non sono stati più sufficienti a mantenere il consenso con gli assi delle attenzioni spostati su temi di grossa portata epocale che abbisognano di uno spazio di vedute e gestioni europea e mondiale. I cittadini lo notano ad ...