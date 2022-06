Un anno di tv, ecco i programmi più social (Di mercoledì 22 giugno 2022) (Adnkronos) – Sono ‘Amici’ di Maria De Filippi, ‘Grande Fratello Vip’ (Mediaset), ‘Festival di Sanremo’, ‘Eurovision’, ‘Che tempo che Fa’ (Rai), ‘X Factor Italia’ (Sky) e ‘The Ferragnez: La serie’ (Prime) i programmi più social della stagione Tv 2021-2022. E’ quanto emerge dalla rilevazione della social Tv realizzata su 53 emittenti tv e streaming provider in Italia da Talkwalker, multinazionale di social e Consumer Intelligence. Attraverso la sua piattaforma social Content Ratings – punto di riferimento per la social Tv in Italia dal 2015 – Talkwalker misura continuativamente le interazioni sui social network che riguardano tutta l’offerta di contenuti video nel nostro paese. La classifica generale della stagione televisiva 2021-2022 (periodo 1 settembre 2021 – 15 ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 22 giugno 2022) (Adnkronos) – Sono ‘Amici’ di Maria De Filippi, ‘Grande Fratello Vip’ (Mediaset), ‘Festival di Sanremo’, ‘Eurovision’, ‘Che tempo che Fa’ (Rai), ‘X Factor Italia’ (Sky) e ‘The Ferragnez: La serie’ (Prime) ipiùdella stagione Tv 2021-2022. E’ quanto emerge dalla rilevazione dellaTv realizzata su 53 emittenti tv e streaming provider in Italia da Talkwalker, multinazionale die Consumer Intelligence. Attraverso la sua piattaformaContent Ratings – punto di riferimento per laTv in Italia dal 2015 – Talkwalker misura continuativamente le interazioni suinetwork che riguardano tutta l’offerta di contenuti video nel nostro paese. La classifica generale della stagione televisiva 2021-2022 (periodo 1 settembre 2021 – 15 ...

