Ultime Notizie – Ucraina, Zelensky a Ue: "Subito settimo pacchetto sanzioni contro Russia" (Di mercoledì 22 giugno 2022) Volodymyr Zelensky insiste sulle sanzioni contro Mosca e sulla fornitura di armi per l'Ucraina. "La Russia deve sentire un costante aumento della pressione per la guerra e per la sua aggressiva politica anti-europea", ha detto il presidente ucraino nel video messaggio della scorse ore in cui ha chiesto ulteriori sanzioni per la Russia. "In tutti i negoziati – ha affermato – sottolineo sempre che è necessario al più presto il settimo pacchetto di sanzioni dell'Ue". E ha aggiunto: "Un'altra minaccia russa alla Lituania, un'altra ondata di pressioni energetiche, un'altra serie di bugie da parte di funzionari russi sulla crisi alimentare, sono tutti argomenti per concordare sul settimo ...

