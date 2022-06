Ultime Notizie – I cinque titoli peggiori del Ftse Mib, scivola Saipem (Di mercoledì 22 giugno 2022) Saipem affonda a Piazza Affari e guida la classifica dei cinque titoli peggiori del Ftse Mib. Il titolo del gruppo scivola del 16,94% dopo il via libera del cda all’aumento di capitale in via inscindibile per 2 miliardi di euro. Seguono Italgas, che cede il 4,68%, Tenaris (-4,67%) e A2A (-4,48%). Interpump chiude la classifica dei cinque titoli peggiori del Ftse Mib, con una flessione del 4,31%. Sempre sul paniere principale della Borsa di Milano registrano ribassi oltre i tre punti percentuali Stm, Hera, Eni, Enel e Leonardo. Le borse europee proseguono una seduta difficile zavorrate dal calo del prezzo del petrolio. A Milano il Ftse Mib cede il 2,21% a 21.602 punti, mentre lo spread Btp-Bund ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 22 giugno 2022)affonda a Piazza Affari e guida la classifica deidelMib. Il titolo del gruppodel 16,94% dopo il via libera del cda all’aumento di capitale in via inscindibile per 2 miliardi di euro. Seguono Italgas, che cede il 4,68%, Tenaris (-4,67%) e A2A (-4,48%). Interpump chiude la classifica deidelMib, con una flessione del 4,31%. Sempre sul paniere principale della Borsa di Milano registrano ribassi oltre i tre punti percentuali Stm, Hera, Eni, Enel e Leonardo. Le borse europee proseguono una seduta difficile zavorrate dal calo del prezzo del petrolio. A Milano ilMib cede il 2,21% a 21.602 punti, mentre lo spread Btp-Bund ...

