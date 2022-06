Ultime Notizie – Covid, Pregliasco: “Una persona con Omicron 5 può contagiarne altre 15-17” (Di mercoledì 22 giugno 2022) “Eravamo già in pre allerta per un rialzo dei contagi” Covid “in autunno, ma la presenza di questa nuova variante Omicron BA.5 ci ha sorpreso. Questo virus presenta una contagiosità estrema, superiore addirittura a quella del morbillo e della varicella, con un R0 che oscilla tra i 15 e i 17: basti pensare che la variante Wuhan”, quella originaria, “aveva un R0 di 2,5, mentre la Delta di 7. Questi valori rappresentano il numero medio di casi secondari rispetto a un caso indice, quindi” sono “valori che la rendono molto più temibile: una persona” infettata da BA.5 “può contagiarne altre 15 o 17”. Ad ammonire sulla super trasmissibilità della sottovariante Omicron 5, destinata a diventare dominante anche in Italia, è il virologo Fabrizio Pregliasco, docente di Igiene ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 22 giugno 2022) “Eravamo già in pre allerta per un rialzo dei contagi”“in autunno, ma la presenza di questa nuova varianteBA.5 ci ha sorpreso. Questo virus presenta una contagiosità estrema, superiore addirittura a quella del morbillo e della varicella, con un R0 che oscilla tra i 15 e i 17: basti pensare che la variante Wuhan”, quella originaria, “aveva un R0 di 2,5, mentre la Delta di 7. Questi valori rappresentano il numero medio di casi secondari rispetto a un caso indice, quindi” sono “valori che la rendono molto più temibile: una” infettata da BA.5 “può15 o 17”. Ad ammonire sulla super trasmissibilità della sottovariante5, destinata a diventare dominante anche in Italia, è il virologo Fabrizio, docente di Igiene ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Due persone, una donna di 63 anni e un uomo di 62, sono morte per punture di insetti nelle ultime 48 ore a Vigevano… - _Nico_Piro_ : che fa melina su Svezia e Finlandia nella Nato perché vuole via libera a massacrare quei curdi usati e buttati via… - simcopter : RT @meteoredit: #22giugno Oltre al #caldo ??? è in corso una risalita di pulviscolo proveniente dal #Sahara sull'Italia: nei prossimi giorni… - junews24com : Zaniolo Juve, sono giorni decisivi: la Roma decide sul futuro. Ultime - - meteoredit : #22giugno Oltre al #caldo ??? è in corso una risalita di pulviscolo proveniente dal #Sahara sull'Italia: nei prossim… -