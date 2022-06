Ucraina, Zelensky a Ue: "Subito settimo pacchetto sanzioni contro Russia" (Di mercoledì 22 giugno 2022) Volodymyr Zelensky insiste sulle sanzioni contro Mosca e sulla fornitura di armi per l'Ucraina. "La Russia deve sentire un costante aumento della pressione per la guerra e per la sua aggressiva ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 22 giugno 2022) Volodymyrinsiste sulleMosca e sulla fornitura di armi per l'. "Ladeve sentire un costante aumento della pressione per la guerra e per la sua aggressiva ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : UCRAINA | 'L'Ucraina ha bisogno di aiuto: rifornimenti, alimenti, armi ed equipaggiamenti moderni'. Lo ha detto il… - GiovaQuez : Endorsement di livello da parte di chi ieri criticava i vaccini come oggi le armi all'Ucraina. Anche per Alternativ… - Palazzo_Chigi : Draghi al Senato: Durante la visita a Kiev, il Presidente Zelensky ha chiesto di continuare a sostenere l’#Ucraina… - Adnkronos : #Zelensky: 'Nella regione di Luhansk situazione più difficile, ci battiamo per fornitura armi moderne'. #Ucraina - settimiobro : RT @andr900: I leccaculi putiniani hanno da ridire anche su Ben Stiller che è andato a salutare Zelensky. Tutto il mondo libero sta al fia… -