Terremoto in Afghanistan: almeno un migliaio di morti (Di mercoledì 22 giugno 2022) Il bilancio delle vittime provocate dal Terremoto sale vertiginosamente. La scossa di magnitudo 5.9 ieri sera ha colpito il sudest dell'Afghanistan, al confine con il Pakistan: lo ha detto alla Bbc un ... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 22 giugno 2022) Il bilancio delle vittime provocate dalsale vertiginosamente. La scossa di magnitudo 5.9 ieri sera ha colpito il sudest dell', al confine con il Pakistan: lo ha detto alla Bbc un ...

