Successo per gli irpini Buonavita e Vella a Roccarainola

Roccarainola (Na) – Una riapertura ricca di belle sorprese ma anche un importante segnale di ritorno alla normalità per il Museo Civico "Luigi D'Avanzo" di Roccarainola (Na). Venerdì 17 giugno è partita un'importante mostra dal titolo "I colori dell'Essere" e ad esporre i loro lavori sono Simona Giglio, Maria De Riggi? e gli avellinesi Stefano Buonavita e Generoso Vella con una parete per ciascun artista. L'esposizione, con il patrocinio del Comune di Roccarainola (Na), si è inaugurata? alle ore 18:30 presso il Museo Civico D'Avanzo nel? Palazzo Baronale di Roccarainola, in via Matierno 1, e resta visitabile fino a venerdì 24 giugno. La serata è stata ricca di emozioni? e di profonda comunione e condivisione. Al vernissage hanno presentato la mostra le ...

