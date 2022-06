Siccità Lombardia, Fontana: “Situazione di una gravità eccezionale” (Di mercoledì 22 giugno 2022) (Adnkronos) – Siccità, in Lombardia “stiamo vivendo una Situazione eccezionale, di una gravità che non si era mai verificata in questi anni”. È il primo commento del presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, al termine della riunione tra la Conferenza delle Regioni e il capo della Protezione civile, Fabrizio Curcio. “In questo momento più che mai – ha proseguito – è importante operare in maniera coordinata e con una linea comune, prendendo in considerazione le opinioni dei tecnici per seguire la strada migliore per risolvere l’emergenza. Poi penseremo a una richiesta dello ‘stato di calamità’ per ottenere i risarcimenti e i ristori per i nostri agricoltori. Regione Lombardia, da ormai due mesi è al lavoro per attivare una serie di ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 22 giugno 2022) (Adnkronos) –, in“stiamo vivendo una, di unache non si era mai verificata in questi anni”. È il primo commento del presidente della Regione, Attilio, al termine della riunione tra la Conferenza delle Regioni e il capo della Protezione civile, Fabrizio Curcio. “In questo momento più che mai – ha proseguito – è importante operare in maniera coordinata e con una linea comune, prendendo in considerazione le opinioni dei tecnici per seguire la strada migliore per risolvere l’emergenza. Poi penseremo a una richiesta dello ‘stato di calamità’ per ottenere i risarcimenti e i ristori per i nostri agricoltori. Regione, da ormai due mesi è al lavoro per attivare una serie di ...

