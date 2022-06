Saipem affonda in Borsa: il titolo perde il 21% a Piazza Affari (Di mercoledì 22 giugno 2022) Lo sconto del 30% per l’aumento di capitale di Saipem ha di nuovo affossato il titolo in Piazza Affari. Non è la prima volta che avviene dallo scorso 31 gennaio, quando fu annunciato un rosso di oltre 1/3 del capitale, e oggi il calo (-21,5% a 32,9 euro in chiusura) ha portato il titolo sotto L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 22 giugno 2022) Lo sconto del 30% per l’aumento di capitale diha di nuovo affossato ilin. Non è la prima volta che avviene dallo scorso 31 gennaio, quando fu annunciato un rosso di oltre 1/3 del capitale, e oggi il calo (-21,5% a 32,9 euro in chiusura) ha portato ilsotto L'articolo

