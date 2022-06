Paolo Nicolato su Carnesecchi: “Diventerà un portiere di altissimo livello” (Di mercoledì 22 giugno 2022) Il Ct della Nazionale U21, Paolo Nicolato, ha parlato del portiere dell’Atalanta Marco Carnesecchi, attualmente obiettivo della Lazio: “Merita di arriva in alto. È un ragazzo che ha sempre fornito prestazioni di spessore. Ha qualità molto importanti e grande personalità. Ha giocato al Mondiale e agli Europei, non a caso è il capitano della mia Nazionale”. Poi parlando dell’infortunio subito proprio in Nazionale: “Abbiamo un ottimo rapporto che va oltre il campo. Non conosco le tempistiche effettive per la completa guarigione ma mi sento di dire che Marco Diventerà un portiere di altissimo livello”. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 22 giugno 2022) Il Ct della Nazionale U21,, ha parlato deldell’Atalanta Marco, attualmente obiettivo della Lazio: “Merita di arriva in alto. È un ragazzo che ha sempre fornito prestazioni di spessore. Ha qualità molto importanti e grande personalità. Ha giocato al Mondiale e agli Europei, non a caso è il capitano della mia Nazionale”. Poi parlando dell’infortunio subito proprio in Nazionale: “Abbiamo un ottimo rapporto che va oltre il campo. Non conosco le tempistiche effettive per la completa guarigione ma mi sento di dire che Marcoundi”. SportFace.

Pubblicità

sportface2016 : #PaoloNicolato su #Carnesecchi: 'Diventerà un portiere di altissimo livello' - sportli26181512 : Nicolato su Carnesecchi: 'Può giocare dappertutto, l'infortunio non lo fermerà. Arriverà ad un livello alto': Il ct… - sportal_it : Paolo Nicolato non ha dubbi sul futuro di Marco Carnesecchi - LazioNews_24 : #Nicolato: «#Carnesecchi? Non conosco i tempi di recupero ma…» - ZonaBianconeri : RT @J_network24: ??? #Juventus | Paolo #Nicolato: 'E' un bene che i bianconeri puntino su ragazzi emergenti' -