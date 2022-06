Oroscopo Paolo Fox 23 giugno 2022, giovedì di sprint per Leone (Di mercoledì 22 giugno 2022) Si rinnova l'appuntamento con la rubrica dell'Oroscopo quotidiano di Paolo Fox. Attraverso queste righe, il famoso astrologo romano riporta le sue interpretazioni stellari svelando, per filo e per segno, le previsioni astrologiche del giorno 23 giugno 2022. Venere transiterà in Gemelli inoltre, la Luna sarà in Toro. Forti i Cancro con il Sole dalla loro parte. Vediamo sia le previsioni inerenti il proprio segno zodiacale che quelle riguardanti l'ascendente. Oroscopo 23 giugno di Paolo Fox: Ariete, Toro, Gemelli Ariete - Venere che favorirà le coppie potenziandole ancora di più. Potreste anche ricevere un premio o degli elogi nella sfera professionale. I single che cercando l'amore, smetteranno di temere le passate delusioni. Toro - In questo ... Leggi su ultimora.news (Di mercoledì 22 giugno 2022) Si rinnova l'appuntamento con la rubrica dell'quotidiano diFox. Attraverso queste righe, il famoso astrologo romano riporta le sue interpretazioni stellari svelando, per filo e per segno, le previsioni astrologiche del giorno 23. Venere transiterà in Gemelli inoltre, la Luna sarà in Toro. Forti i Cancro con il Sole dalla loro parte. Vediamo sia le previsioni inerenti il proprio segno zodiacale che quelle riguardanti l'ascendente.23diFox: Ariete, Toro, Gemelli Ariete - Venere che favorirà le coppie potenziandole ancora di più. Potreste anche ricevere un premio o degli elogi nella sfera professionale. I single che cercando l'amore, smetteranno di temere le passate delusioni. Toro - In questo ...

