Omicidio Ciatti: processo anche in Italia. Respinto il ricorso della difesa di Bissoultanov (Di mercoledì 22 giugno 2022) ROMA - Non è riuscito a scansare il processo Italiano, Rassoul Bissoultanov, il ceceno accusato di aver ucciso Niccolò Ciatti, il 21enne di Scandicci pestato a morte la notte nell'agosto del 2017 in una discoteca di Lloret de Mar, in Spagna L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 22 giugno 2022) ROMA - Non è riuscito a scansare ilno, Rassoul, il ceceno accusato di aver ucciso Niccolò, il 21enne di Scandicci pestato a morte la notte nell'agosto del 2017 in una discoteca di Lloret de Mar, in Spagna L'articolo proviene da Firenze Post.

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Ci sarà anche in Italia un processo per l'omicidio di Niccolò Ciatti, il 21enne di Scandicci pestato a morte la not… - iltirreno : È stata respinta l'istanza dell'imputato ceceno. La soddisfazione del padre di Niccolò: 'È un passo avanti per veri… - FirenzePost : Omicidio Ciatti: processo anche in Italia. Respinto il ricorso della difesa di Bissoultanov - venti4ore : Omicidio Ciatti: il processo italiano va avanti - venti4ore : Omicidio Ciatti, il processo andrà avanti anche in Italia -