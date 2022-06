Niente risarcimento per il giudice Esposito: l’intervista di Antonio Manzo non fu manipolata (Di mercoledì 22 giugno 2022) Fallito il primo tentativo. Fallito anche il secondo. L’ex giudice della Corte di cassazione, Antonio Esposito, non ha diritto al risarcimento del danno, quantificato in due milioni di euro, per la famosa “intervista manipolata” che rilasciò al Mattino di Napoli nell’agosto del 2013 all’indomani della condanna di Silvio Berlusconi da parte della sezione feriale dell’alta corte per frode fiscale, la stessa che ne decretò l’espulsione successiva dalla vita politica. O che, almeno, vi tentò. I due milioni di euro Antonio Esposito li ha chiesti, in prima e seconda battuta dinanzi al tribunale civile di Napoli, al quotidiano di Caltagirone, all’allora direttore responsabile Alessandro Barbano e al giornalista Antonio Manzo. La VI sezione ... Leggi su cronachesalerno (Di mercoledì 22 giugno 2022) Fallito il primo tentativo. Fallito anche il secondo. L’exdella Corte di cassazione,, non ha diritto aldel danno, quantificato in due milioni di euro, per la famosa “intervista” che rilasciò al Mattino di Napoli nell’agosto del 2013 all’indomani della condanna di Silvio Berlusconi da parte della sezione feriale dell’alta corte per frode fiscale, la stessa che ne decretò l’espulsione successiva dalla vita politica. O che, almeno, vi tentò. I due milioni di euroli ha chiesti, in prima e seconda battuta dinanzi al tribunale civile di Napoli, al quotidiano di Caltagirone, all’allora direttore responsabile Alessandro Barbano e al giornalista. La VI sezione ...

