Natela Dzalamidze cambia nazionalità: non è più russa per aggirare il divieto e partecipare a Wimbledon (Di mercoledì 22 giugno 2022) Lo scorso aprile, gli organizzatori di Wimbledon avevano comunicato che, in risposta all’invasione dell’Ucraina, non avrebbero ammesso giocatori russi e bielorussi. Per aggirare il divieto, la tennista Natela Dzalamidze ha deciso di cambiare nazionalità: ieri russa, oggi georgiana. La numero 44 della classifica Atp e specialista nel doppio, spiega il The Times, parteciperà in coppia con la tennista serba Aleksandra Krunic. Ma la decisione finale spetta ancora ai responsabili del torneo londinese. Secondo un portavoce dell’All England Club, “la nazionalità dei giocatori, definita come la bandiera sotto la quale giocano negli eventi professionistici, è un processo concordato che è regolato dai tour e dall’Internation tennis ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 22 giugno 2022) Lo scorso aprile, gli organizzatori diavevano comunicato che, in risposta all’invasione dell’Ucraina, non avrebbero ammesso giocatori russi e bielorussi. Peril, la tennistaha deciso dire: ieri, oggi georgiana. La numero 44 della classifica Atp e specialista nel doppio, spiega il The Times, parteciperà in coppia con la tennista serba Aleksandra Krunic. Ma la decisione finale spetta ancora ai responsabili del torneo londinese. Secondo un portavoce dell’All England Club, “ladei giocatori, definita come la bandiera sotto la quale giocano negli eventi professionistici, è un processo concordato che è regolato dai tour e dall’Internation tennis ...

Pubblicità

ATPtennis2002 : RT @FiorinoLuca: Natela #Dzalamidze, numero 44 WTA in doppio, ha cambiato in questi giorni la propria nazionalità: da russa a georgiana. Co… - Piergiulio58 : La tennista di origine russa Natela Dzalamidze ha cambiato la sua nazionalità in georgiana per evitare il divieto i… - TuttoQuaNews : RT @ilgiornale: La tennista 29enne Natela Dzalamidze, nata a Mosca, ha deciso di diventare georgiana per poter parteciare al torneo di Wimb… - ilgiornale : La tennista 29enne Natela Dzalamidze, nata a Mosca, ha deciso di diventare georgiana per poter parteciare al torneo… - sportmediaset : Da russa a georgiana, cambia nazionalità per giocare a Wimbledon #wimbledon #russia #sportmediaset -