Molfetta, cadavere scoperto in un cantiere edile: è di un uomo giovane e con lesioni da trauma. Indagini in corso (Di mercoledì 22 giugno 2022) Il corpo, appartenente ad una persona di giovane età, presenta lesioni contusive, compatibili con colpi ricevuti con un oggetto o anche con una caduta accidentale o volontaria dal palazzo: è stato scoperto all'alba dal guardiano Leggi su repubblica (Di mercoledì 22 giugno 2022) Il corpo, appartenente ad una persona dietà, presentacontusive, compatibili con colpi ricevuti con un oggetto o anche con una caduta accidentale o volontaria dal palazzo: è statoall'alba dal guardiano

Pubblicità

baritoday : Cadavere di un uomo ritrovato in un cantiere edile: sul corpo lesioni, ipotesi caduta o colpi inferti con un oggett… - lifestyleblogit : Molfetta, giallo in cantiere: trovato il cadavere di un giovane - - zazoomblog : Molfetta giallo in cantiere: trovato il cadavere di un giovane - #Molfetta #giallo #cantiere: #trovato - fisco24_info : Molfetta, giallo in cantiere: trovato il cadavere di un giovane: (Adnkronos) - Indagini sulle cause della morte. No… - ledicoladelsud : Molfetta, giallo in cantiere: trovato il cadavere di un giovane -