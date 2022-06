Lola Indigo | mini gonna e calze a rete conquistano i fan | Gambe da sogno

(Di mercoledì 22 giugno 2022)ha mandato in tilt tutti i fan con le sueda urlo: avete visto che look con lae le? Guardate la foto pazzesca. La star spagnola sta spopolando in Italia e già non si fa che parlare di lei. Questa volta al centro dell’attenzione è finito L'articoloi fandachemusica.it.

Pubblicità

rubenraasa : @Miguel_Rmnc_15 caramello - rocco hunt, elettra lamborghini, lola indigo - rubenraasa : @hugoblazq caramello - rocco hunt, elettra lamborghini, lola indigo - RecensiamoMusic : #RoccoHunt sceglie #ElettraLamborghini e #LolaIndigo per il suo #Caramello estivo - GammaStereoRoma : Rocco Hunt, Elettra Lamborghini, Lola Indigo - Caramello - _donnapaola : lola indigo verrá a cantare a Roma venerdì, io venerdì ho il ballo di fine anno. chiedetemi come sto?? -

Elettra Lamborghini e Rocco Hunt presenteranno "Caramello", brano realizzato insieme alla star spagnolaper l'estate 2022, in uscita proprio in questi giorni. Fresco di stampa anche il "...... IRAMA, JUSTIN QUILES e FRED DE PALMA, LUIGI STRANGIS, MADAME, MARCO MENGONI, MICHAEL BUBLE', NOEMI & CARL BRAVE, PINGUINI TATTICI NUCLEARI, ROCCO HUNT & ELETTRA LAMBORGHINI &, TANANAI, ...Lo scorso 17 giugno è stato pubblicato “Caramello”, il nuovo tormentone estivo di Rocco Hunt, in collaborazione con Elettra Lamborghini ...In occasione dell’uscita del suo nuovo singolo, Elettra Lamborghini ha voluto lanciare un indovinello ai fan. Elettra Lamborghini è tornata a far ballare i suoi fan. Nelle scorse ore, infatti, la cant ...