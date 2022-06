Lo strano caso dei deputati Pallini e Currò, promessi sposi ma divisi dalla scissione M5s (Di mercoledì 22 giugno 2022) Maria Pallini e Giovanni Currò fino a poche ore fa erano una coppia semplice di deputati del M5s. In politica, ma soprattutto nella vita. Lei dell'Irpinia, lui di quel ramo del Lago di Como. promessi sposi. Si sposeranno tra pochi giorni, dopo una relazione che va avanti da alcuni anni. E perché mai ne scriviamo? Perché la scissione materializzatasi ieri all'Hotel Bernini di Roma, con la nascita del nuovo gruppo Insieme per il futuro da parte dei fedelissimi al ministro Luigi Di Maio, un esito su questo futuro nucleo familiare l'ha già prodotto. In piccolo, ma nemmeno tanto. Perché Pallini è passata dillà. Mentre Currò è rimasto di qua. Così adesso sono subito corsi a spiegare che no, questa scelta non c'entra niente con il loro destino personale. ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 22 giugno 2022) Mariae Giovannifino a poche ore fa erano una coppia semplice didel M5s. In politica, ma soprattutto nella vita. Lei dell'Irpinia, lui di quel ramo del Lago di Como.. Si sposeranno tra pochi giorni, dopo una relazione che va avanti da alcuni anni. E perché mai ne scriviamo? Perché lamaterializzatasi ieri all'Hotel Bernini di Roma, con la nascita del nuovo gruppo Insieme per il futuro da parte dei fedelissimi al ministro Luigi Di Maio, un esito su questo futuro nucleo familiare l'ha già prodotto. In piccolo, ma nemmeno tanto. Perchéè passata dillà. Mentreè rimasto di qua. Così adesso sono subito corsi a spiegare che no, questa scelta non c'entra niente con il loro destino personale. ...

