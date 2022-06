L'ex star dei Robinson condannato per violenza sessuale su una minorenne (Di mercoledì 22 giugno 2022) La giuria della contea di Los Angeles ha dichiarato Bill Cosby colpevole di abusi sessuali su una ragazza di sedici anni alla Playboy Mansion nel 1975. La giuria del tribunale civile ha emesso il verdetto martedì fissando un risarcimento di 500.000 dollari a favore di Judy Huth, questo il nome della vittima, che ora ha 64 anni. Una grave sconfitta legale per l'84enne Cosby arrivata quasi un anno dopo la scarcerazione, dopo essere stato scagionato dalla precedente condanna penale in Pennsylvania sempre per aggressione sessuale. Cosby non ha partecipato al processo di Los Angeles né ha testimoniato di persona, ma per i giurati sono stati riprodotti brevi clip della deposizione video del 2015 in cui negava ripetutamente le accuse di Judy Huth secondo cui la avrebbe costretta a compiere atti sessuali nella villa. La vittima ha espresso soddisfazione verso la giuria per ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 22 giugno 2022) La giuria della contea di Los Angeles ha dichiarato Bill Cosby colpevole di abusi sessuali su una ragazza di sedici anni alla Playboy Mansion nel 1975. La giuria del tribunale civile ha emesso il verdetto martedì fissando un risarcimento di 500.000 dollari a favore di Judy Huth, questo il nome della vittima, che ora ha 64 anni. Una grave sconfitta legale per l'84enne Cosby arrivata quasi un anno dopo la scarcerazione, dopo essere stato scagionato dalla precedente condanna penale in Pennsylvania sempre per aggressione. Cosby non ha partecipato al processo di Los Angeles né ha testimoniato di persona, ma per i giurati sono stati riprodotti brevi clip della deposizione video del 2015 in cui negava ripetutamente le accuse di Judy Huth secondo cui la avrebbe costretta a compiere atti sessuali nella villa. La vittima ha espresso soddisfazione verso la giuria per ...

flvtchersmiles : lo star wars tok peggio ancora dello sw twt perchè i did not just see someone say che bro0therh00d è uno dei miglio… - LaNotiziaQuoti : La Galleria Nazionale dell’Umbria di Perugia, che riaprirà al pubblico venerdì 1 luglio, fa ricorso alle star dei s… - frasc77 : @Jimmy7055692428 Certo, perchè alcuni credevano davvero all'uscita dalla UE, alla restituzione dei soldi e ad altre… - sensates99 : Il battaglione dei fan di Star Wars delle fancam è carichissimo. Ho i per te di TikTok invasi. Sto piangendo di tutto. #ObiWankenobi - Tag43_ita : Con Gnonto sostiene gli esami di maturità anche l'altra promessa azzurra Scalvini. Tante le star dei social attese… -