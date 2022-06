"La traccia su Verga è una scelta letteraria e etica verso i vinti" (Di mercoledì 22 giugno 2022) AGI - "È stata certamente una scelta doverosa per via del centenario ma che può anche essere intesa anche come una scelta etica": Antonio Di Grado, docente fino a due anni fa di Letteratura italiana all'Università di Catania, saggista, critico e direttore letterario della Fondazione Sciascia, indica una "ragione morale" nella scelta della traccia su Verga e la novella 'Nedda' data agli studenti impegnati negli esami di maturità. "Ogni volta che si è tornati a Verga - spiega Di Grado - lo si è fatto per un bisogno di tornare a una letteratura realistica, che denunzi le ferite della società, degli umili, dei vinti. Il senso di questi ritorni è stato sempre questo: letterario e civile". Giovanni Verga, di cui ricorre quest'anno il ... Leggi su agi (Di mercoledì 22 giugno 2022) AGI - "È stata certamente unadoverosa per via del centenario ma che può anche essere intesa anche come una": Antonio Di Grado, docente fino a due anni fa di Letteratura italiana all'Università di Catania, saggista, critico e direttore letterario della Fondazione Sciascia, indica una "ragione morale" nelladellasue la novella 'Nedda' data agli studenti impegnati negli esami di maturità. "Ogni volta che si è tornati a- spiega Di Grado - lo si è fatto per un bisogno di tornare a una letteratura realistica, che denunzi le ferite della società, degli umili, dei. Il senso di questi ritorni è stato sempre questo: letterario e civile". Giovanni, di cui ricorre quest'anno il ...

