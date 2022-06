La Lazio rilancia per Carnesecchi: c'è una nuova offerta (Di mercoledì 22 giugno 2022) La Lazio insiste per Marco Carnesecchi: secondo quanto racconta Sky Sport, i biancocelesti hanno presentato una seconda offerta da 12 milioni... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 22 giugno 2022) Lainsiste per Marco: secondo quanto racconta Sky Sport, i biancocelesti hanno presentato una secondada 12 milioni...

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato | La @OfficialSSLazio rilancia l'offerta all'@Atalanta_BC per #Carnesecchi - LALAZIOMIA : La Lazio rilancia per Carnesecchi: c'è una nuova offerta - sportli26181512 : Lazio, #Carnesecchi pressa l'Atalanta: Lotito rilancia: Il portiere spinge con i bergamaschi per liberarsi e il pre… - LALAZIOMIA : Lazio, Carnesecchi pressa l'Atalanta: Lotito rilancia - ElBanfo : La Lazio molla Carnesecchi? Eh, Sarri servo del porco Lotito, come al solito non cambia niente, mercato di merda.… -