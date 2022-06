La Colombia più radicale? A Petro manca il sostegno parlamentare (Di mercoledì 22 giugno 2022) La storica vittoria di Gustavo Petro, primo presidente di sinistra della Colombia, ha messo a soqquadro la politica Colombiana e prosegue il processo complessivo di spostamento a sinistra dell’America Latina, in particolare in direzione populista. Tuttavia, Petro non avrà la maggioranza parlamentare in quanto la sua coalizione di sinistra, il Pacto Histórico, ha solo il 15% dei seggi in entrambe le Camere. Ciò complicherà certamente la sua capacità di perseguire un programma più radicale. Al suo terzo tentativo alle presidenziali, Petro ha vinto con il 50,48%. Su 39 milioni di Colombiani aventi diritto al voto, circa 21,6 milioni hanno votato per le elezioni presidenziali, con un’affluenza alle urne del 58,1%. Sebbene si tratti della partecipazione più ... Leggi su formiche (Di mercoledì 22 giugno 2022) La storica vittoria di Gustavo, primo presidente di sinistra della, ha messo a soqquadro la politicana e prosegue il processo complessivo di spostamento a sinistra dell’America Latina, in particolare in direzione populista. Tuttavia,non avrà la maggioranzain quanto la sua coalizione di sinistra, il Pacto Histórico, ha solo il 15% dei seggi in entrambe le Camere. Ciò complicherà certamente la sua capacità di perseguire un programma più. Al suo terzo tentativo alle presidenziali,ha vinto con il 50,48%. Su 39 milioni dini aventi diritto al voto, circa 21,6 milioni hanno votato per le elezioni presidenziali, con un’affluenza alle urne del 58,1%. Sebbene si tratti della partecipazione più ...

Pubblicità

peppeprovenzano : La vittoria di @petrogustavo in #Colombia ha un valore storico per molte ragioni, ma ce n’è una più attuale. Da que… - ClaudioZavatti1 : RT @confundustria: #Colombia Gustavo Petro è il nuovo Presidente. Prima volta per un leader di sinistra. Cristo, non c'è piú la CIA di una… - ChiricoMarzio : RT @FerdinandoC: Francia Márquez, nuova vicepresidente della Colombia. La Colombia, con il governo di Gustavo Petro, potrebbe diventare a o… - simoventurini1 : RT @potere_alpopolo: Si apre ora una fase nuova. Serve rafforzare una alternativa credibile, capace, che sappia organizzare sempre più pers… - DiegoNatoli2 : RT @GenCar5: La logica classista del 'bibitaro del San Paolo': il @Corriere scrive un articolo sulla vicepresidente della #Colombia #Franci… -