Juve | attenta a Tevez | 'Voglio Di Maria a Rosario | lo chiamerò Conte modello | mi ha insegnato tanto a Torino'

cmdotcom : #Juve, attenta a #Tevez: 'Voglio #DiMaria a Rosario, lo chiamerò. Conte modello, mi ha insegnato tanto a Torino' - juventuschannel : #Deligt ??Boom! Dalla Premier ??tentano ??Deligt, Juve attenta. - infoitsport : Juve attenta, si aggiungono due pretendenti per Cambiaso - medvi78 : @perchetendenza @cmdotcom Finora non c'è un solo nome accostato a una squadra italiana su cui non si sia 'avventato… - infoitsport : Juve attenta, un club si inserisce per Milinkovic-Savic -

Calciomercato, il futuro dell'obiettivo bianconero potrebbe essere in Spagna: da Madrid fanno sul serio per il giocatore. Sistemare le fasce è una delle priorità della Juventus. L'emergenza, si sa, è ...L' Atletico Madrid ha fatto sapere da tempo di vedere Alvaro Morata lontano dal progetto della squadra. Eppure stiamo parlando dell'attaccante titolare della Spagna, che laha lasciato tornare ai colchoneros sperando in uno sconto per riprenderselo, senza dunque esercitare l'opzione per il riscatto pari a 35 milioni di euro. Ma la situazione si va complicando ogni ... Juve attenta, “Arsenal pronto a pagare i 35 milioni per Morata” Si lavora alle condizioni per l’uscita del terzino bianconero: sul giocatore c’è il forte interesse del West Ham in Premier League Interesse di Manchester United e City per de Ligt: le… Leggi ll nodo ...La Juve è a caccia di denaro ed è pronta a vendere pur di far tornare i conti. 10 giocatori potrebbero essere venduti ...