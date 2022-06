Inter, Moggi: “Con Lukaku hanno fatto un grande affare, a differenza dei blues” (Di mercoledì 22 giugno 2022) A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è Intervenuto l’ex direttore sportivo di Napoli e Juve Luciano Moggi. Di seguito, un estratto raccolto dalla redazione di IlSognoNelCuore.com. Pareri sul caso Lukaku? “Lukaku è stato venduto dall’Inter al Chelsea a 110 milioni e ripreso a 8 milioni di prestito oneroso. grande affare dei nerazzuri, pessima operazione degli inglesi. L’Inter di Conte è stata grande giocando di rimessa con gente come il Belga e Hakimi, mentre la squadra, con la gestione Inzaghi, è stata molto più propositiva. Ora siamo certi che Romelu si integrerà bene nell’attuale sistema di gioco? Lui non è uno che partecipa tanto alla manovra, e di mezzo c’è anche ... Leggi su seriea24 (Di mercoledì 22 giugno 2022) A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, èvenuto l’ex direttore sportivo di Napoli e Juve Luciano. Di seguito, un estratto raccolto dalla redazione di IlSognoNelCuore.com. Pareri sul caso? “è stato venduto dall’al Chelsea a 110 milioni e ripreso a 8 milioni di prestito oneroso.dei nerazzuri, pessima operazione degli inglesi. L’di Conte è statagiocando di rimessa con gente come il Belga e Hakimi, mentre la squadra, con la gestione Inzaghi, è stata molto più propositiva. Ora siamo certi che Romelu si integrerà bene nell’attuale sistema di gioco? Lui non è uno che partecipa tanto alla manovra, e di mezzo c’è anche ...

