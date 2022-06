Indice di liquidità, Figc: “Prendiamo atto decisione Tar, finalità comunque raggiunte” (Di mercoledì 22 giugno 2022) Attraverso una nota, la Figc si è espressa in merito alla questione legata all’Indice di liquidità ed al ricorso respinto dal Tar del Lazio. Di seguito il comunicato integrale: La Figc prende atto che il Tar del Lazio ha ritenuto insussistente il pregiudizio grave e irreparabile come richiesto dall’impugnazione della decisione del Collegio di Garanzia del CONI, in quanto tutte le Società della Lega di A risulterebbero in regola con l’Indice di liquidità. Le finalità sottese all’introduzione di tale Indice sono, quindi, di fatto raggiunte. La questione giuridica sulle liceità dell’introduzione del suddetto Indice rimane oggetto di futura decisione di ... Leggi su sportface (Di mercoledì 22 giugno 2022) Attraverso una nota, lasi è espressa in merito alla questione legata all’died al ricorso respinto dal Tar del Lazio. Di seguito il comunicato integrale: Laprendeche il Tar del Lazio ha ritenuto insussistente il pregiudizio grave e irreparabile come richiesto dall’impugnazione delladel Collegio di Garanzia del CONI, in quanto tutte le Società della Lega di A risulterebbero in regola con l’di. Lesottese all’introduzione di talesono, quindi, di f. La questione giuridica sulle liceità dell’introduzione del suddettorimane oggetto di futuradi ...

